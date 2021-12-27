В кафе Торжка в Тверской области у женщины украли телефон

Злоумышленницу задержала полиция Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию обратилась 34-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что пришла в кафе, где у нее украли телефон. Ущерб составил 20 000 рублей.

Телефон заявительница оставила без присмотра. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники изучили записи видеокамер и установили личность подозреваемой в краже.

Безработную 27-летнюю жительницу Торжка задержали. Похищенный телефон вернули владелице.

На злоумышленницу завели уголовное дело. Она находится под подпиской о невыезде.