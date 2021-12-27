Губернатор Тверской области поздравил с праздником сотрудников и ветеранов МЧС

Губернатор поздравил спасателей из МЧС. Фото: ПТО

Ежегодно 27 декабря свой профессиональный праздник отмечают российские спасатели. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов МЧС поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Ваш каждодневный непростой и очень важный труд заслуженно пользуется уважением в нашей стране. Проявляя мужество и профессионализм, рискуя собой, вы первыми приходите на помощь людям в опасной ситуации. Спасатели Тверской области не раз на деле доказали умение работать на результат, действовать грамотно, оперативно и решительно. Эти качества сотрудники регионального Управления МЧС России проявили при ликвидации последствий стихии в Андреапольском муниципальном округе в августе 2021 года, оказав экстренную помощь людям, попавшим в беду, - говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Губернатор поблагодарил специалистов МЧС за самоотверженный труд, высокий профессионализм и верность долгу.

Напомним, что дата - 27 декабря - для проведения «Дня спасателя Российской Федерации» была утверждена Указом Президента России в 1995 году. Она выбрана не случайно - именно в этот день в 1990-м еще действовавший Совет министров РСФСР принял постановление о создании структуры корпуса спасателей.