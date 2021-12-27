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Происшествия27 декабря 2021 5:04

В Твери мужчина в балаклаве совершает налеты на магазины в Мигалово

Серийный грабитель в чёрной маске устраивает налёты на магазины
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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В Твери мужчина в балаклаве совершает налеты на магазины. Фото: скрин с видео VK/ Мигалово

В Твери мужчина в балаклаве совершает налеты на магазины. Фото: скрин с видео VK/ Мигалово

В Твери высокий грузный мужчина в чёрной балаклаве совершает налеты на магазины в микрорайоне Мигалово. О налете, произошедшем 23 декабря в 19.30, сообщают очевидцы в социальной сети ВКонтакте в группе «Мигалово». Здесь же размещена видеозапись с камеры видеонаблюдения торгового зала магазинчика.

На видео видно, как грузный мужчина забежал в небольшой магазин, находящийся на въезде в микрорайон, распылил жидкость из баллончика в лицо продавщицы. Перепуганная женщина бросилась в подсобку. Грабитель попытался ее догнать, перепрыгнул через прилавок и устремился в кассе.

- Он уже не первый раз делает налёты на наши магазины в начале Мигалово — "Цыпу" и пивной магазин", — сообщают в комментариях под постом пользователи.

- Народ, кто узнал этого человека, прошу писать в личные сообщения, - призывают в другом комментарии.

Как сообщили в Управлении МВД по Тверской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.

- Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения мужчины, - сообщили в полиции.

Грабитель попытался догнать перепуганную продавщицу. Фото: скрин с видео: VK/ Мигалово

Грабитель попытался догнать перепуганную продавщицу. Фото: скрин с видео: VK/ Мигалово