Художник-постановщик из Твери Николай Юдин показал графические портреты в стиле треш-полька

Иллюстрации для книги "Русские супергерои" Фото: vk.com/Николай Юдин

Художник-постановщик Тверского областного академичского театра драмы Николай Юдин показал графические иллюстрации в стиле треш-полька, на которых изображены герои разных эпох.

Полсотни работ выполнены для книги Романа Антоновского "Русские супергерои".

- На каждой странице расположены люди-легенды, со времен Крещения Руси до наших дней. В книге встречаются 50 имен, среди таковых: Дягилев, Паскевич, Стравинский, Есенин, Балабанов, Гагарин, Лимонов, Ермак, Алехин, Станиславский и многие другие, - написал в своем аккаунте в соцсети Николай Юдин.

В книге представлено короткое жизнеописание героев - главные факты, а в портретах запечатлены символы, олицетворяющие их личности.

- Я получил колоссальное удовольствие, погружаясь в истории жизни ключевых людей нашей страны, - отметил автор иллюстраций.