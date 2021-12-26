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Здоровье26 декабря 2021 13:44

В Тверской области 26 декабря коронавирусом заразились 292 человека

За сутки никто не умер
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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За сутки коронавирусом заразились 292 человека

За сутки коронавирусом заразились 292 человека

Фото: ПТО

По данным на 26 декабря в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 292 человека. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 97335 заболевшим.

Выздоровели за минувшие сутки 292 человека. Всего с начала пандемии 86866 жителей излечились от коронавируса.

2314 человек скончались. За минувшие сутки от COVID-19 в регионе никто не умер.

На карантине 8155, минус 97 за сутки. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Прививку сделали 599 860 человек, за последние сутки – 655 человек. В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.