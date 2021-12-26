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Происшествия26 декабря 2021 13:23

Полицейские раскрыли дачную кражу в Тверской области

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Полицейские задержали дачного вора Фото: архив "КП"

Полицейские задержали дачного вора Фото: архив "КП"

В полицию о краже сообщила жительница Бежецка. Женщина рассказала, что неизвестные обокрали принадлежащую ей летнюю дачу.

Злоумышленник, взломав замок на входной двери, проник в дом и похитил предметы быта и садовый инвентарь. Ущерб составил 10 000 рублей.

В ходе розыска подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый безработный 49-летний житель Бежецка.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Фигурант задержан.