После пожара в Осташкове Тверской области следователи начали проверку

В Осташкове сгорел жилой дом Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Осташковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели при пожаре 60-летнего мужчины. Тело погибшего было обнаружено в сгоревшем доме по улице Печатников в Осташкове. ЧП произошло утром 26 декабря.

На место происшествия выезжали следователи и полиция. Дом частично уничтожен огнем, труп обнаружен в коридоре.

Еще трое пострадавших - женщина и двое мужчин находятся в больнице. Они надышались угарным газом.

Назначено проведение пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.