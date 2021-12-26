После пожара в Осташкове Тверской области следователи начали проверку

В Осташкове сгорел жилой дом Фото: СУ СК РФ по Тверской области
Осташковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели при пожаре 60-летнего мужчины. Тело погибшего было обнаружено в сгоревшем доме по улице Печатников в Осташкове. ЧП произошло утром 26 декабря.
На место происшествия выезжали следователи и полиция. Дом частично уничтожен огнем, труп обнаружен в коридоре.
Еще трое пострадавших - женщина и двое мужчин находятся в больнице. Они надышались угарным газом.
Назначено проведение пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.