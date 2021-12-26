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Происшествия26 декабря 2021 11:29

В Тверской области произошел пожар в доме на острове, погиб мужчина

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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При пожаре в доме погиб мужчина Фото: СУ СК РФ по Тверской области

При пожаре в доме погиб мужчина Фото: СУ СК РФ по Тверской области

ЧП произошло 25 декабря в Вышневолоцком городском округе, на острове Захарин Бор. В результате пожара в бревенчатом деревянном доме погиб мужчина.

Сообщение об обнаружении останков человека поступило в Следственный комитет.

По данному факту Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

Назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Также проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти мужчины.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.