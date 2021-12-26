Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 декабря 2021 10:03

В Тверской области из машины у мужчины украли аккумулятор, магнитолу и инструменты

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В дежурную часть обратился житель Ржева и сообщил, что из его автомобиля украли аккумулятор, магнитолу и инструменты. Злоумышленник вскрыл дверь, разбив стекло. Оперативники опросили возможных свидетелей происшествия, а также проверили ранее судимых граждан. В ходе розыска был установлен подозреваемый в совершении преступления - ранее судимый неработающий 26-летний житель Старицкого района. Злоумышленник доставлен в отдел полиции. Мужчина сознался в содеянном. По статье "Кража" на него завели уголовное дело. Ведется следствие.