В Тверской области из машины у мужчины украли аккумулятор, магнитолу и инструменты

В дежурную часть обратился житель Ржева и сообщил, что из его автомобиля украли аккумулятор, магнитолу и инструменты. Злоумышленник вскрыл дверь, разбив стекло. Оперативники опросили возможных свидетелей происшествия, а также проверили ранее судимых граждан. В ходе розыска был установлен подозреваемый в совершении преступления - ранее судимый неработающий 26-летний житель Старицкого района. Злоумышленник доставлен в отдел полиции. Мужчина сознался в содеянном. По статье "Кража" на него завели уголовное дело. Ведется следствие.