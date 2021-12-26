В Тверской области из магазина мужчина украл девять коробок конфет

Злоумышленника задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился представитель сетевого магазина в Ржеве и сообщил, то из торгового зала неизвестный украл девять коробок конфет.

Момент кражи заметил сотрудник и попытался задержать мужчину, но тот скрылся. Ущерб составил около 2000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции опросили очевидцев и составили портрет подозреваемого.

Злоумышленника задержали. Им оказался ранее судимый 34-летний местный житель. Конфеты он продал на улице.

По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело.