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Происшествия26 декабря 2021 9:04

В Тверской области из магазина мужчина украл девять коробок конфет

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленника задержала полиция

Злоумышленника задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился представитель сетевого магазина в Ржеве и сообщил, то из торгового зала неизвестный украл девять коробок конфет.

Момент кражи заметил сотрудник и попытался задержать мужчину, но тот скрылся. Ущерб составил около 2000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции опросили очевидцев и составили портрет подозреваемого.

Злоумышленника задержали. Им оказался ранее судимый 34-летний местный житель. Конфеты он продал на улице.

По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело.