Сын звезды хоккея Ильи Ковальчука предпочитает футбол и баскетбол

Сын Ильи Ковальчука Филипп Фото: instagram.com/ilyakovalchukofficial (скрин видео)

Известный хоккеист Илья Ковальчук поделился в сети спортивными успехами сына. На своей странице в "Инстаграм" Илья выложил видео, на котором его сын Филипп Ковальчук с баскетбольным мячом показывает футбольные и баскетбольные трюки в спортзале.

- Что-то новенькое! - подписал видео Илья Ковальчук.

- Будущий чемпион! - комментируют пост подписчики и хвалят Филиппа за успехи.

На личной странице Филиппа также написано, что мальчик увлекается футболом. Очевидно, что сын не пошел по стопам отца.

Кстати, сам Илья Ковальчук, вместе с другими легендами хоккея, вошел в тренерский штаб российской сборной на Кубке Первого канала. В штабе Кови отметился в качестве менеджера по работе с игроками.