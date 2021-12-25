В Тверь приехал Дед Мороз

Дед Мороз и горожане в самом центре Твери. Фото: администрация Твери

25 декабря Тверь посетил самый настоящий Дед Мороз. Деды Морозы на улице областной столице встречаются часто в предновогоднюю пору, но это именно настоящий - из Великого Устюга. Его приезд был анонсирован городскими властями, так что прибыл взаправдашний волшебник.

Первой точкой маршрута Деда Мороза в Твери стал Досуговый центр «Мир» в микрорайоне «Южный». Здесь его встречали дети.

Затем Дед Мороз в сопровождении Снегурочки и сказочных зверушек отправился в центр города. По дороге забрал в Горсаду письма детворы, а затем зажег огни на главной елке Твери, поздравил всех с наступающими праздниками и получил в подарок огромную новогоднюю игрушку. Но с приездом Деда Мороза повезло не только тверичанам, побывал он и в других городах региона.

Главный распорядитель новогодних торжеств накануне уже побывал в Конаковском районе и скоро отправится в Лихославль.

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Дед Мороз сказал праздничную речь у микрофона. Фото: администрация Твери.