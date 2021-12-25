В посёлке Максатиха Тверской области жители замерзают из-за неисправного отопления

Из-за прорыва в Максатихе жители нескольких улиц сидели без отопления в феврале 2021, пришла зима - и на этих улицах снова холодно. Фото: Фото: VK: «Жизнь в Максатихе»

В посёлке Максатиха в многоквартирных домах холодно. Температура в некоторых квартирах не поднимается выше +11 градусов. Пост о холоде в квартирах один из жителей посёлка опубликовал на днях в местном паблике «Подслушано в Максатихе (Максатихинский район)»:

«На улице морозно.... В многоквартирном доме на Северной улице батареи отопления чуть теплые. В других домах поселка аналогичная проблема или у нас что то с системой отопления?»

Пост вызвал живейшее обсуждение, оказалось, что холодно не только на Северной, но и в микрорайоне Солнечном и на других улицах:

«В Солнечном, чуть теплые батареи, такие же градусы, максимум поднимается температура до + 17, ежемесячная сумма на тепло,это просто ужас!!! Если бы не печка и обогреватели ,замёрзли бы с грудным ребёнком».

А вот другой отклик:

«В сильные морозы дома промерзают. Становится теплее и вместо того, чтобы сохранять режим, чтобы прогреть дома, на котельной ДВП опускают температуру нагревателя и без того хилую. Вот, просто издеваются над людьми. Дома к зиме не подготовлены, хотя за содержание управляющая компания исправно выставляет счета. И так из зимы в зиму,из года в год».

Проблема с отоплением в Максатихе не нова, весной этого года «КП»-Тверь» писала о том, что посёлке Максатиха Тверской области несколько домов микрорайона «Солнечный» остались без отопления 24 февраля по причине прорыва на теплотрассе.

Люди сидели в холоде неделю. Починили тогда трубы местные коммунальщики после шумихи в прессе и внимания к проблеме на уровне власти региональной.

И вот опять - холода и холодно.

Как пояснил в разговоре с «КП»-Тверь» один из жителей посёлка, проблема в посёлке с трубами очень большая, их никто не ремонтирует, хотя местное УК должно заниматься этим.

На обращения коммунальщики должным образом не реагируют.

- Позвонила в УК спросила, когда кончится ледниковый период. Сказали, сейчас все в таком положении, типа раньше теплее было, - рассказала одна из жительниц посёлка.

Вот и жалуются жители в соцсетях, надеясь привлечь внимание к застарелой проблеме поселкового отопления.

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