В лобовом столкновении в Зубцове Тверской области пострадал мужчина

В Тверской области две иномарки столкнулись лоб с лоб. Фото: ГИБДД по Тверской области

25 декабря в Зубцове Тверской области, на улице Косачева у дома 16, столкнулись два автомобиля. Подробности ДТП сообщили в региональном ГИБДД.

В ведомстве поясняют, что водитель автомобиля «Киа» выехал на «встречку» и лоб в лоб влетел во внедорожник «Тайота». В результате столкновения пострадал водитель легковушки. В ДТП пострадал 43-летний мужчина, угрозы жизни нет.

В связи с участившимися авариями Госавтоинспекция Тверской области напоминает участникам дорожного движения о предельной внимательности при движении в предпраздничное время.

Автомобилистам рекомендуется правильно выбирать и не превышать скорость движения, резко не тормозить при включении сцепления, в случае гололедицы вообще резко не тормозить.

В случае ДТП звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «112».