Жительница Тверской области Евгения Смирнова отмечает 100-летний юбилей

100 лет отмечает ветеран Великой Отечественной войны Евгения Сергеевна Смирнова. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

25 декабря 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла жительнице Сандово Евгении Сергеевне Смирновой. Официальное поздравление с юбилеем ей направил губернатор Игорь Руденя.

«Ваши трудовая доблесть, преданное Родине сердце — это немеркнущий ориентир для современной молодежи, настоящих патриотов России. Подвиг, который Вы и Ваши товарищи совершили в годы войны, вдохновляет нас гордиться родной страной», — говорится в поздравлении главы региона.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Евгения Сергеевна в годы войны и послевоенное время трудилась в колхозе «За мир». Награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 г.г.»

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.