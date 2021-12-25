Объявлено штормовое предупреждение в Тверской области из-за ветра.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
В Тверской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра 26 декабря 2021 года. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Ведомство ссылается на ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
В воскресенье, 26 декабря, синоптики прогнозируют усиление юго-западного, северо-западного ветра. Порывы могут достигать 15 м/с.
Сохраняется и сильная гололедица, в связи с этим Гидрометцентр России напоминает, что в регионе повышен до «желтого» уровень опасности.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.
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