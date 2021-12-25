В Тверской области от коронавируса вакцинировано 599 446 человек

Заболеваемость коронавирусом в Тверской области идёт на спад.

В Тверской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. По данным на 25 декабря прививку сделали 599 446 человек, из них 1323 - за минувшие сутки.

Как сообщает правительство региона, в Верхневолжье открыто 57 пунктов вакцинации. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.

Работа передвижных пунктов вакциации из-за морозов временно приостановлена.

График работы пунктов можно посмотреть здесь или здесь.

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