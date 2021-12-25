В Твери на дороге мужчина избил пожилого таксиста

Ранним утром в Твери пассажир избивал таксиста. Фото: VK/ Подслушано у водителей Твери

25 декабря, около 8.30, в Заволжском районе Твери, около школы №53, молодой мужчина избил пожилого водителя такси прямо на дороге. О драке сообщил очевидец в паблике "Подслушано у водителей. Тверь". Здесь же размещены фото потасовки.

- Неадекват избивал пожилого русского водителя такси. И при этом постоянно твердил что второй не исполняет своих обязанностей! - сообщает автор поста.

При этом, по его словам, в 15 метрах от места драки стояли трое здоровых парней и просто наблюдали за происходящим. Только хрупкая женщина пыталась оттолкнуть нападавшего от водителя такси.

- Не важно что случилось, но избивать, тем более пожилого человека, нельзя! Парень был в неадекватном состоянии, - резюмирует автор поста.

Однако, в итоге, кто-то из очевидцев, видимо, все же вызвал полицию. Потому что правоохранители, прибыв на место, забрали дерущихся в отделение.

В пресс-службе УМВД по Тверской области пояснили:

- Предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Таксист написал заявление о нападении.