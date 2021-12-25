В Твери владельцам электромобилей разрешили не оплачивать парковку

Владельцам электрокаров в Твери больше не нужно платить за паркинг. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Твери владельцы 11 электромобилей, зарегистрированных в областной столице, не будут оплачивать парковку. Такое решение приняла 23 декабря городская дума. На очередном заседании депутаты рассмотрели вопрос об использовании платных парковочных мест в Твери. Там как раз и была прописана возможность парковки электромобилей бесплатно.

Как пояснил парламентариям замглавы администрации Твери Денис Черных, принятие решения о бесплатной парковке никоем образом не нанесёт ущерба городской казне.

Ведь из 11 зарегистрированных в Твери авто - 10 ездят в Московской области. А стимулировать производство и использование подобных авто надо - это сейчас федеральный тренд.

Депутаты проголосовали «за».

Отметим, что в Твери есть всего одна частная заправка для электрокаров.