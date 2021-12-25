Жильцы дома в Твери наказали владельца автомобиля, перекрывшего дорогу к мусорке

Вот такой пакет с мусором прицепили на автомобиль в Твери. Фото: VK/Подслушано у водителей.Тверь

В Твери жители дома на бульваре Цанова наказали водителя, который перегородил путь мусоровозам.

Фото припаркованного недалеко от контейнерной площадки автомобиля с пакетом мусора на боковом зеркале размещено в группе ВК "Подслушано у водителей.Тверь". Хорошо, что унитаз старый на капот не положили, а то бывают случаи, ведь из-за такой парковки страдает весь дом - мусор вывезти вовремя невозможно.

В комментариях к посту одни говорят о справедливости такого наказания, другие, наоборот, считают это чьим-то хайпом.

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