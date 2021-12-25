В центре Твери новогодняя ёлка завалилась на бок

Фото покосившейся елки у ТЦ на Желябова активно обсуждают тверичане. Фото: BK/ Подслушано Тверь

Фото покосившейся на один бок новогодней елки на остановке на Желябова появилось в тверских соцсетях вечером 24 декабря.

«Пизанская елка», «никогда ещё Тверь не была так похожа на Пизу» - гласят подстрочники под фото, указывая на сходство с 55 метровой колокольной башней собора Санта-Мария-Ассунта в итальянском городе Пиза. Напомним, башня получила всемирную известность благодаря именно непреднамеренному наклону.

Тверичане сарказма админов пабликов не оценили, списав все на бесхозяйственность коммунальщиков, которые «даже елку поставить нормально не могут».

Однако, нашлись и те, кто резонно отметил, что как раз в пятницу в городе был сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Вот новогоднее дерево и наклонилось.

Когда будут выравнивать елку. Да и будут ли вообще - городские власти пока не сообщили.

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