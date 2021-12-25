Момент похищения человека на улице Твери зафиксировала уличная видеокамера

Момент перед похищением человека сняла камера видеонаблюдения в Твери. Фото: скрин с видео/Telegram-канал «Силовики»

В интернете появилось видео с моментом похищения 33-летнего мужчины, произошедшего 10 ноября у спортклуба на улице Ваганова в Твери. 24 декабря его опубликовали в телеграм-канале «Силовики».

- Причиной похищения и расправы стала попытка заставить мужчину оговорить нескольких крупных тверских предпринимателей, обвинив их в выдуманных преступлениях и дав ложные показания, - сообщают «Силовики».

Отметим, что история эта всплывала в уже тверском медиа-пространстве. В ноябре сми сообщили о том, в Твери мужчину похитили и под пытками заставляли признаться в преступлениях. Нападавшие избивали жертву дубинками, в ход шли и электрошокеры. Угрожали расправой над его детьми. Признание похитители записывали на видео. По счастливой случайности, пострадавшему все же удалось вырваться и сбежать. Первым об этом случае у себя на странице в ФБ написал депутат Тверской городской Думы Максим Жирков.

«В ходе расследования выяснилось, что напавшая на жителя Твери – это банда. На их счету есть и другие преступления – стрельба в 2018 году на Тверском проспекте, а весной 2021 года всё та же банда устроила перестрелку с охранниками ночного клуба», - сообщают в Телеграмм «Силовики».

Здесь также называют фамилии нападавших и организатора преступления.

Расследованием этого похищения занимается региональное СУ СК. Но, видимо, боясь, что дело «замнут», пострадавший обратился к главе федерального СК Александру Бастрыкину.

Бастрыкин поручил руководителю тверского ведомства Альберту Кизимову лично разобраться в ситуации и активизировать работу по поиску людей, причастных к избиению, угрозам и похищению. Сейчас, по сообщению Телеграмм-канала, это дело находится под личным контролем главы СК РФ.

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