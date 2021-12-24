В Твери из-за анонимного звонка эвакуировали посетителей гипермаркета "Лента"

Правоохранительные органы проводят проверку Фото: архив "КП"

В Твери из-за анонимного звонка вечером, 24 декабря, эвакуировали посетителей гипермаркета "Лента". О происшествии сообщили очевидцы. На месте работают спецслужбы.

- Правоохранительные органы проводят проверочные мероприятия в связи с поступившей информацией о возможном преступлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Ведомство призывает граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Телефоны доверия в Твери: МЧС - 39-99-99, УМВД - 32-95-52, ФСБ - 77-74-41.