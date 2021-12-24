Тверской актер Тарас Кузьмин сыграл в спектакле театра "Квартет И"

Тарас Кузьмин сыграл в спектакле театра "Квартет И" Фото: Ирина ТАРАСОВА

Актер и режиссер, председатель Тверского отделения Союза театральных деятелей Тарас Кузьмин сыграл в спектакле известного театра "Квартет И".

Основатели театра - Леонид Барац, Александр Демидов, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Сергей Петрейков известны зрителям по комедиям "День радио", "День выборов", "О чём говорят мужчины" и др.

Спектакль театра "Квартет И", в котором сыграл Тарас Кузьмин, называется "Один день из смерти Вадика Беляева, советского школьника, российского бизнесмена, американского пенсионера".

- Моего персонажа зовут Паша. Полтора месяца назад, когда мы начинали репетировать, он представлялся мне самоуверенным директором банка. К премьере он превратился вот в этого недружащего с алкоголем заику и очкарика. Последствия репетиций с "Квартетом И", - поделился фотографиями с подписчиками в "Инстаграм" Тарас Кузьмин.

Премьерные показы состоялись в Москве 22 и 23 декабря.