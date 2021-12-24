Игорь Руденя исполнит три новогодних желания детей из Тверской области

Игорь Руденя выполнит три желания детей Фото: ПТО

Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в общероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний".

24 декабря глава региона снял с новогодней елки три шара с пожеланиями от детей из Тверской области.

Семилетний Матвей Кузьменков из Лихославля попросил смартфон, шестилетний Володя Щуренков из Ржева - конструктор "Лего", а девятилетний Коля Крицкий из Торжка загадал ноутбук.

- Эти желания постараемся выполнить до Нового года, – сказал Игорь Руденя.