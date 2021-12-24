Новогодние представления начались в Тверском театре кукол

Будет весело и волшебно! Фото: ПТО

«Здравствуй, Ёлка! Здравствуй, Новый год!» - так называется спектакль, который к новому году подготовил Тверской театр кукол. Праздничная программа уже стартовала и будет идти до 9 января 2022 года.

Маленькие зрители будут счастливы - наконец-то состоится долгожданная встреча с Дедом Морозом. А ещё ребята познакомятся с новыми очаровательными героями и станут свидетелями их невероятных приключений: театр кукол подготовил ещё один новогодний спектакль - «Звёздные мастера» (по мотивам сказки Ирины Токмаковой).

Билеты на новогоднее представление можно приобрести в кассе Тетра кукол или на специальном сайте. Дети до трёх лет могут смотреть спектакли бесплатно. Действует программа «Пушкинская карта».