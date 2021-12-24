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Общество24 декабря 2021 15:07

Суд обязал Фонд капремонта отремонтировать казармы на улице Спартака в Твери

Иск подала прокуратура по обращению граждан
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Суд обязал Фонд капремонта отремонтировать дома на улице Спартака

Суд обязал Фонд капремонта отремонтировать дома на улице Спартака

Фото: Степан КАМЕНЕВ

В прокуратуру Пролетарского района обратились жители казарм на улице Спартака в Твери. Надзорным органом в ходе проверки исполнения требований жилищного законодательства Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области выявлены нарушения.

Установлено, что Фонд не обеспечил в срок проведение капитального ремонта ряда многоквартирных домов, в частности дома 45 корпус 1 по улице Спартака в Твери. Дома относятся к объектам культурного наследия.

Прокуратурой направлено в суд исковое заявление с требованием обеспечить проведение капитального ремонта строений, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.