Суд обязал Фонд капремонта отремонтировать казармы на улице Спартака в Твери

Суд обязал Фонд капремонта отремонтировать дома на улице Спартака Фото: Степан КАМЕНЕВ

В прокуратуру Пролетарского района обратились жители казарм на улице Спартака в Твери. Надзорным органом в ходе проверки исполнения требований жилищного законодательства Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области выявлены нарушения.

Установлено, что Фонд не обеспечил в срок проведение капитального ремонта ряда многоквартирных домов, в частности дома 45 корпус 1 по улице Спартака в Твери. Дома относятся к объектам культурного наследия.

Прокуратурой направлено в суд исковое заявление с требованием обеспечить проведение капитального ремонта строений, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.