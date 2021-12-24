Житель Тверской области осужден за изготовление и хранение огнестрельного оружия

Мужчину осудили за хранение оружия Фото: архив "КП"

47-летний житель Твери незаконно переделал пистолет модели "Макаров" светозвукового действия под боевые патроны.

Незаконно изготовленное огнестрельное оружие мужчина перевез в Лесной муниципальный округ, где незаконно хранил его в частном доме своего родственника в кармане фуфайки.

По ч. 1 статьи 222 УК РФ и ч. 1 статьи 223 УК РФ мужчина признан судом виновным и осужден на три года условно со штрафом 5 000 рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.