Комиссия проверяет качество уборки крыш домов в Твери от снега и наледи

Администрация проверяет состояние крыш домов Фото: администрация Твери

В районах Твери комиссия инспектирует крыши и фасады жилых домов. Специалисты проверяют уборку наледи и снега, состояние штукатурки на фасадах и кирпичной кладки многоквартирных домов. Также проводятся мониторинги зимнего содержания территорий возле торговых объектов.

Выявленные недостатки передаются управляющим организациям, обслуживающим многоквартирные дома, и собственникам нежилых помещений с требованием привести объекты в надлежащее состояние.

На нарушителей будут составлены протоколы об административных правонарушениях.