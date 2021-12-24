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Общество24 декабря 2021 14:53

Комиссия проверяет качество уборки крыш домов в Твери от снега и наледи

Ведется мониторинг содержания территорий
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Администрация проверяет состояние крыш домов Фото: администрация Твери

Администрация проверяет состояние крыш домов Фото: администрация Твери

В районах Твери комиссия инспектирует крыши и фасады жилых домов. Специалисты проверяют уборку наледи и снега, состояние штукатурки на фасадах и кирпичной кладки многоквартирных домов. Также проводятся мониторинги зимнего содержания территорий возле торговых объектов.

Выявленные недостатки передаются управляющим организациям, обслуживающим многоквартирные дома, и собственникам нежилых помещений с требованием привести объекты в надлежащее состояние.

На нарушителей будут составлены протоколы об административных правонарушениях.