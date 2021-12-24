Губернатор Тверской области по видеосвязи поучаствовал в заседании с Президентом РФ

Игорь Руденя смотрит на Президента России на экране. Фото: ПТО

24 декабря Президент России Владимир Путин провел совместное заседание Госсовета РФ и Совета при Президенте РФ по науке и образованию. В режиме видеоконференцсвязи в нем принял участие губернатор Игорь Руденя.

На заседании были подведены итоги мероприятий завершающегося Года науки, а также представлены предложения по разработке новой долгосрочной программы в этой сфере.

- Главный итог Года науки и техники - качественно новый уровень научного просвещения. Интерес общества к науке, к ее истории, к современным достижениям, без преувеличения, огромный, колоссальный. Думаю, будет правильно, если Год науки и технологий станет началом в России целого научного десятилетия, которое послужит стимулом для дальнейшего развития просвещения, - отметил Владимир Путин.

Пресс-служба правительства Тверской области сообщила, что в нашем регионе можно выделить в этом контексте учреждение новой премии молодым учёным, аспирантам и студентам.

Также предусмотрено формирование сети научно-образовательных центров для реализации высокотехнологичных проектов в регионе.

При участии вузов ведется подготовка госпрограммы «Научно-технологическое, инновационное и кадровое развитие Тверской области».

Создается научно-образовательный центр по изучению, производству и переработке лубяных культур.

Рассматривается возможность участия региона в программе Правительства РФ и госкорпорации ВЭБ.РФ по строительству кампусов.