В Тверской области открылся дополнительный филиал МФЦ в Торжке

Новый филиал МФЦ в Торжке. Фото: ПТО

24 декабря в Торжке начал принимать граждан дополнительный филиал МФЦ на улице Бакунина. Там шесть «окон» обслуживания, есть пандус для людей в инвалидных колясках, парковка - рядом.

В филиале можно получить все госуслуги Росреестра, МВД, Пенсионного фонда, свидетельство о рождении, услуги региональных органов власти, оплатить госпошлину через терминал, создать или восстановить учетную запись для доступа на портал «Госуслуги», бесплатно воспользоваться компьютером для работы с порталом, справочными сервисами, получить сертификат о вакцинации от коронавируса (или перенесенном заболевании).

Также в Торжке продолжает работу филиал МФЦ на улице Металлистов.

- Создание во всех муниципалитетах современной системы филиалов и обособленных подразделений МФЦ, работающих по принципу «одного окна», – это важная часть деятельности по повышению качества жизни граждан в Тверской области, - отметил губернатор Игорь Руденя на недавнем заседании областного правительства.

Всего в 2021 году открыто шесть новых филиалов МФЦ - в Белом, Красном Холме, Пено, Молоково, Фирово, Лесном. Дополнительный филиал кроме Торжка появился в Вышнем Волочке. Отремонтированы помещения филиала № 1 в Твери.

- До конца текущего года планируется открытие нового филиала МФЦ в Сонково, также запланирован переезд в отремонтированные здания МФЦ в Торопце и Кимрах, - сообщила пресс-служба областного правительства.