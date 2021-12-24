Губернатор Тверской области определил задачи на 2022 год для глав муниципалитетов

В большом зале областного правительства. Фото: ПТО

24 декабря Губернатор Игорь Руденя провел совещание с руководителями районов и округов региона.

Глава региона подчеркнул, что в наступающем году в каждом муниципалитете должны реализовываться инвестпроекты, которые позволят повысить качества жизни людей и создать рабочие места. Для районов - это очень актуально.

Губернатор на совещании. Фото: ПТО

По словам губернатора, особая задача на ближайшие годы – привлечение в экономику и соцсферу молодых кадров. Игорь Руденя поручил выстроить систему профобразования для школьников, которые могли бы получать первый опыт работы по различным специальностям в своих муниципалитетах.

Много внимания губернатор уделил масштабной пятилетней программе газификации. Ее главным итогом должно стать проведение газа в 13 ранее негазифицированных северо-восточных и юго-западных районов региона.

Ещё одно ключевое направление развития инфраструктуры в муниципалитетах - это дорожные ремонты. По информации от областного правительства, за прошедшие шесть лет объём работ на региональных и местных автотрассах в области вырос в четыре раза.

Игорь Руденя отметил, что со следующего года в Верхневолжье будут активизированы ремонты межмуниципальных дорог второго класса. Главам поставлена задача лично контролировать эти работы.

Еще одной темой обсуждения стало внедрение в муниципалитетах новой модели пассажирских перевозок. С 2021 года она начала работать в Ржевской и Кимрской агломерациях, в Старицком и Зубцовском районах. В марте синие автобусы начнут возить людей в Конаково и Конаковском районе.

Губернатор также напомнил, что в 2022 году должно начаться строительство взрослой поликлиники в Старице и четырех детских - в Твери, Торжке и Кимрах, новых зданий для Бежецкой и Бологовской ЦРБ, капремонт поликлиник в Конаково, Осташкове и Ржеве. Также планируется установить новые врачебные амбулатории в Калининском и Кимрском районах, Лихославльском и Нелидовском округах, начать строительство в регионе современных зданий для подстанций скорой помощи.