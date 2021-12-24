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Общество24 декабря 2021 12:32

В магазинах Тверской области продавали сыр со стеринами

Продукты не прошли проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Сыры не прошли проверку Фото: архив "КП"

Сыры не прошли проверку Фото: архив "КП"

Проверку, которую провели специалисты Тверской межобластной ветлаборатории, не прошли образцы сыров: «Сметанковый» из Курской области, «Витязь», «Имперский» и «Чеддер» из Республики Татарстан. Пробы были отобраны в Андреаполе и Вышнем Волочке.

В ходе проверки в молочных продуктах установлено содержание растительных стеринов: бета-ситостерина, кампестерина и стигмастерина.

Результаты исследований размещены в системе Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и направлены в Управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер.