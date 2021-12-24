Внутреннее убранство Спасо-Преображенского собора в Твери обсудили в правительстве региона

В правительстве обсудили внутреннее убранство Спасо-Преображенского собора Фото: ПТО

23 декабря губернатор Игорь Руденя провёл рабочую встречу по вопросу продолжения строительных работ в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Твери. В обсуждении принял участие митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Собравшиеся обсуждали внутреннее убранство собора. Шла речь о написании икон местного, страстного и праздничного рядов иконостаса. В храме планируется разместить иконы святого благоверного князя Михаила Тверского, святого Симеона Тверского, Тихвинской Божьей Матери и другие.

Также на совещании обсудили ход работ по устройству в соборе постоянной схемы отопления.

напомним, что возрождение собора началось в 2014 году. 5 декабря 2018 года, в день празднования 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе Твери прошла первая Божественная литургия.