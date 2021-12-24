Жителям Твери не понравилась "лысая" ёлка у стадиона "Химик"

Ёлка у стадиона "Химик" в Твери Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Волна возмущения прокатилась среди жителей Твери в соцсетях. Горожане уже несколько дней обсуждают "лысую" ёлку у стадиона "Химик". Так неласково дерево прозвали из-за конструкции.

Дерево представляет собой металлический каркас с тонкими веточками. Зеленый конус украшен большими золотыми и синими шарами, гирляндой, макушку венчает звезда.

Жителям ёлка категорически не понравилась, но такая уж у нее конституция. Конечно, она не идет в сравнение с главной ёлкой в окружении светящихся снеговиков на площади Ленина, нарядными красавицами на Привокзальной и Комсомольской площадях, но для своего местоположения выглядит вполне прилично. Еще зависит - с какой стороны на нее посмотреть.

Там же у "Химика", по обе стороны ёлки установлены надувные Дед Мороз и Снегурочка.