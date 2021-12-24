В Твери стали бесплатными парковки для электромобилей

В Твери разрешили бесплатно парковать электромобили Фото: администрация Твери

На очередном заседании Тверской городской Думы депутаты приняли решение по вопросу парковки электромобилей на городских улицах.

Теперь на территории платного парковочного пространства в Твери владельцы смогут оставлять электромобили без оплаты стоимости. Аналогичные меры в целях популяризации электротранспорта предприняты и в других крупных городах.

Напомним, что всего в Твери действует 227 парковок на 1296 мест. Расположение можно посмотреть на онлайн-карте. Стоимость платной парковки для автомобилей составляет 30 рублей в час. Если водитель пришел раньше времени, то разницу можно вернуть. Штраф за неоплаченное время на парковке - 1000 рублей.

Телефон для справок: 8 (4822) 22-34-97.