Опубликован график доставки пенсий жителям Тверской области в новогодние каникулы

В праздники пенсию будут доставлять по особому расписанию. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители Твери и других городов области смогут получить пенсию в городских отделениях почтовой связи по следующему графику:

3 января – за 3 января;

3 января - за 3,4, января в отделениях с выходным днём во вторник;

4 января – за 4 января;

4 января – за 3,4 января в отделениях с выходным днём в понедельник;

5 января – за 5 января;

6 января – за 6,7 января;

8 января – за 8 и 9 января;

8 января – за 8,9 и 10 января для отделений с выходным днём в понедельник.

В сельских отделениях почтовой связи, работающих в понедельник, среду и пятницу:

3 января – за 3,4,5 и в некоторых отделениях за 6 января;

5 января – за 6,7,8,9 января.

Для сельских отделений почтовой связи, работающих во вторник, четверг, субботу:

4 января – за 3,4,5 января;

6 января – за 6 и 7 января;

8 января – за 8,9,и 10 января.

Гражданам, получающим пенсии в банках, деньги будут перечислены, как обычно, в два потока: 11 января и 21 января 2022 года.

Полную информацию о телефонах экстренных служб, графике работы, адресах и телефонах больниц, поликлиник, травмпунктов и различных учреждений в новогодние каникулы читайте здесь.