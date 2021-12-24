Улицу в Твери назвали именем комсомолки-разведчицы Ольги Барановой

Улицу в Твери назвали именем разведчицы Фото: администрация Твери

На очередном заседании Тверской городской Думы депутаты приняли решение о присвоении одной из улиц в Московском районе имени комсомолки-разведчицы Ольги Барановой. С инициативой выступила группа жителей.

До этого времени улица, которая примыкает к проспекту Победы, не имела названия. По информации администрации города, согласно Генеральному плану Твери данная улица предполагается к малоэтажной застройке.

Ольга Баранова родилась в Твери. В 1941 году была добровольцем в отряде разведчиков, работала в фашистском штабе. 1 декабря 1941 года была арестована гестапо, а 6 декабря - расстреляна.

На доме № 29 по улице Достоевского, где до войны жила Ольга Баранова, есть мемориальная доска. Имя разведчицы увековечено на памятной стеле в честь преподавателей, сотрудников и студентов Калининского педагогического института, погибших в годы Великой Отечественной войны. В 2016 году имя Ольги Барановой было вписано в Золотую книгу Твери.