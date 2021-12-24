Жительница Твери вложила в акции несуществующей компании 1,5 миллиона рублей

Женщину обманул мошенник на 1,5 млн рублей Фото: Анастасия Осипова

В Центральный отдел полиции УМВД России по городу Твери обратилась 52-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что мошенник обманул ее на 1,5 млн рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что потерпевшая в Интернете нашла объявление о возможности инвестировать деньги в акции крупной энергетической компании и вступила в диалог с "консультантом". Мошенник убедил женщину внести деньги на счет. Потерпевшая перевела 1,5 млн рублей.

После этого мошенник перестал выходить на связь, его телефон оказался зарегистрирован в другом государстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело.