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Происшествия24 декабря 2021 8:19

Жительница Твери вложила в акции несуществующей компании 1,5 миллиона рублей

Женщину обманул интернет-мошенник
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Женщину обманул мошенник на 1,5 млн рублей

Женщину обманул мошенник на 1,5 млн рублей

Фото: Анастасия Осипова

В Центральный отдел полиции УМВД России по городу Твери обратилась 52-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что мошенник обманул ее на 1,5 млн рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что потерпевшая в Интернете нашла объявление о возможности инвестировать деньги в акции крупной энергетической компании и вступила в диалог с "консультантом". Мошенник убедил женщину внести деньги на счет. Потерпевшая перевела 1,5 млн рублей.

После этого мошенник перестал выходить на связь, его телефон оказался зарегистрирован в другом государстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело.