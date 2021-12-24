В декабре в вузах Твери проводились обучающие программы под эгидой центра «Орион»

В ТГМУ во время практического занятия. Фото: VK/Орион. Тверская область

Региональный центр выявления, развития, поддержки талантов и способностей детей и молодежи «Орион» в декабре организовал в университетах Твери обучающие программы для ребят, увлеченных естественнонаучными дисциплинами и математикой.

Как сообщило областное правительство, школьники посетили два тверских вуза.

В Тверском медуниверситете 40 ребятам на лекциях рассказали о трендах в медицине. Программа также включала в себя насыщенную практику в лабораториях.

В Тверском госуниверситете 40 юных любителей математики решали задачи повышенной сложности вместе с преподавателями математического факультета ТвГУ.

Также 40 школьников-любителей физики побывали на физико-технологическом факультете ТвГУ. Они посетили лаборатории, увидели работу сканирующего и электронного микроскопов, узнали о способах подготовки препаратов и использовании высокотехнологичной микроскопии в разных отраслях.

Напомним, что центр «Орион» был недавно открыт в Вышнем Волочке в рамках нацпроекта «Образование».

На базе центра действуют направления «Наука», «Спорт» и «Искусство» для одаренных школьников с 6 по 11 классы, а также студентов первых курсов колледжей и училищ.