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Общество24 декабря 2021 6:42

Пропавшая в Торопце Тверской области девушка вернулась домой

Проводится проверка
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Пропавшая девушка вернулась домой

Пропавшая девушка вернулась домой

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тверской области завершены поиски пропавшей 15-летней жительницы Торопецкого района. Несовершеннолетняя найдена и вернулась домой.

Девушку, которая 16 декабря ушла из дома в деревне Скворцово, нашли в Торопце. С ней побеседовал следователь.

Западнодвинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства безвестного отсутствия несовершеннолетней.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.