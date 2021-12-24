Пропавшая в Торопце Тверской области девушка вернулась домой

Пропавшая девушка вернулась домой Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тверской области завершены поиски пропавшей 15-летней жительницы Торопецкого района. Несовершеннолетняя найдена и вернулась домой.

Девушку, которая 16 декабря ушла из дома в деревне Скворцово, нашли в Торопце. С ней побеседовал следователь.

Западнодвинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства безвестного отсутствия несовершеннолетней.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.