Пропавшая в Торопце Тверской области девушка вернулась домой

Пропавшая девушка вернулась домой
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Тверской области завершены поиски пропавшей 15-летней жительницы Торопецкого района. Несовершеннолетняя найдена и вернулась домой.
Девушку, которая 16 декабря ушла из дома в деревне Скворцово, нашли в Торопце. С ней побеседовал следователь.
Западнодвинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства безвестного отсутствия несовершеннолетней.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.