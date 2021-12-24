Гордума утвердила бюджет Твери на 2022 год

Депутаты приняли бюджет Твери на 2022-2024 годы с поправками. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

23 декабря депутаты на очередном заседании Тверской городской Думы утвердили бюджет города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в окончательном втором чтении. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Основные параметры бюджета таковы: доходы в 2022 году составят 9,628 миллиардов рублей, в 2023 году - 9,488 миллиардов рублей и в 2024 – 8,282. Расходная часть: в 2022 году – 9,841 млрд. рублей, в 2023 – 9,573 млрд. рублей и в 2024 году – 8,282 млрд. рублей. Два ближайших года бюджет будет дефицитным (5% и 2% соответственно) и только в 2024 году дефицита не будет. Дефицит администрация города хочет ликвидировать за счёт банковских кредитов, что приведёт к увеличению муниципального долга.

Из интересного в части поправок: 11 млн. рублей направлено на увеличение финансирования инициативных проектов, 9,5 млн. рублей на капитальный ремонт исторического здания в центре Твери, 2 млн. рублей на проведение ремонта в дополнительном помещении художественной школы им. В.А.Серова.

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