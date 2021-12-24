В Твери "полицейский Дед Мороз" подарил подарки детям из семей, находящихся в трудной ситуации

Фото: Пресс-служба ЛО МВД России на станции Тверь

В рамках Всероссийской ежегодной акции «Полицейский Дед Мороз» инспекторы по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на станции Тверь поздравили с наступающим Новым годом детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Ребятам вручили подарки и пожелали здоровья, успехов в учёбе и исполнения самых заветных желаний. А кроме того, рассказали о правилах безопасности на железной дороге, в общественных местах и на объектах железнодорожного транспорта. Родителям же транспортные полицейские напомнили об ответственности за нахождение детей в позднее время без сопровождения взрослых.