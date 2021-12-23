Жители и гости Твери смогут побывать в Дворцовом саду в новогодние праздники

Императорский дворец приглашает на прогулки по Дворцовому саду
Фото: Ирина ТАРАСОВА
Тверская областная картинная галерея опубликовала режим работы Дворцового сада в декабре и во время новогодних праздников.
Вход для посетителей открыт:
- 23-26, 29-30 декабря 2021 года: 11:30-17:30 (касса до 17:00);
- 31 декабря 2021 года: 11:30-13:30 (касса до 13:00);
- 2-5, 7-9 января 2022 года: 11:30-17:30 (касса до 17:00);
- 6 января 2022 года: 11:30-16:30 (касса до 16:00).
Проход в Дворцовый сад осуществляется со стороны улицы Советской (через вестибюль Тверского императорского дворца).
Билет для взрослых - 50 руб., дети до 16 лет – бесплатно. Справки по тел.: (4822) 34-31-56, 34-62-43.