Жители и гости Твери смогут побывать в Дворцовом саду в новогодние праздники

Императорский дворец приглашает на прогулки по Дворцовому саду Фото: Ирина ТАРАСОВА

Тверская областная картинная галерея опубликовала режим работы Дворцового сада в декабре и во время новогодних праздников.

Вход для посетителей открыт:

- 23-26, 29-30 декабря 2021 года: 11:30-17:30 (касса до 17:00);

- 31 декабря 2021 года: 11:30-13:30 (касса до 13:00);

- 2-5, 7-9 января 2022 года: 11:30-17:30 (касса до 17:00);

- 6 января 2022 года: 11:30-16:30 (касса до 16:00).

Проход в Дворцовый сад осуществляется со стороны улицы Советской (через вестибюль Тверского императорского дворца).

Билет для взрослых - 50 руб., дети до 16 лет – бесплатно. Справки по тел.: (4822) 34-31-56, 34-62-43.