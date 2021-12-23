Жителей Твери приглашают на выставку орхидей в Ботанический сад

Выставка проходит в оранжерее Ботанического сада Фото: vk.com/hortus/Мария Кочерова

Ботанический сад Тверского государственного университета приглашает жителей и гостей города на выставку орхидей и бромелий "Тропический коктейль". Экзотические цветы представлены в оранжерее "Зеленый дом" с 24 декабря.

Выставка работает каждый день без выходных с 10:00 до 18:00 и продлится до 8 марта.

В экспозиции оранжереи представлены орхидеи, бромелии, папоротники и другие тропические цветы и растения, а также редкие виды орхидей из ботанических садов Москвы и частных коллекций.

Вход платный. На территории сада действует масочный режим.