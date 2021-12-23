Идем за снежинками: в Твери бабушка-рукодельница продаёт на улице вязаные новогодние украшения

Пожилая женщина продает рукодельные новогодние украшения Фото: vk.com/vktver/Наталья Березко

В Твери в преддверии праздника у супермаркета на пересечении улицы Коноплянниковй и бульвара Шмидта в Заволжье появилась бабушка-рукодельница. Тихая и скромная местная жительница продает аккуратно связанные крючком новогодние украшения.

Воздушные снежинки, белоснежные ангелочки и цветные звезды привлекли внимание горожан. Пост о бабушке-рукодельнице появился в группе "Тверь ВКонтакте" в соцсети. Фото бабушки и украшений выложила Наталья Березко.

Девушка предложила поддержать бабулю и купить нехитрые украшения к Новому году.

- Давайте повесим на ёлочку дома хоть по одной снежинке, и это принесёт радость и нам, и бабушке, - написала Наталья.

Подписчики сообщества идею горячо поддержали.

- Стильно и необычно, вообще круто, - хвалят хенд-мейд изделия в комментариях.

Украшения бабушка продает за символическую цену Фото: hvk.com/vktver/Юлия Малюкова

Теперь желающие украсить дом нежным кружевом по утрам ждут бабушку у магазина, чтобы купить украшения.

К слову, бывает она там не каждый день - на улице мороз и сильный ветер, да и создание украшений занимат время. Свой товар искусница не рекламирует и никому не навязывает. Просто скромно стоит в стороне и, стесняясь, продает снежинки за символические деньги.

Новогодние снежинки и ангелочки Фото: vk.com/vktver/Ольга Кононова

Чудеса случаются под Новый год: в сети пост набрал более 1000 лайков и более 260 репостов. Подписчики благодарят неравнодушных жителей за участие и доброту, а бабушку - за созданную красоту, и желают рукодельнице крепкого здоровья.