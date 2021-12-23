Строительство Северного обхода Твери должны завершить до конца 2023 года

Проект Северного обхода проходит Госэкспертизу, работы стартуют в 2022 году. Фото: ПТО

23 декабря губернатор Игорь Руденя провел встречу с председателем правления Госкомпании «Российские автомобильные дороги» (Автодор) Вячеславом Петушенко по поводу Северного обхода Твери.

Строительство этого дорожного участка станет фактическим завершением формирования федеральной трассы М-11 «Нева». В итоге Москву и Санкт-Петербург прямая дорога. Время в пути между столицами сократится с 6 до 5 часов.

- Поставлена задача - до конца 2023 года завершить все работы, максимально подготовиться к запуску трассы. Со стороны региона необходимо синхронизироваться с работой Автодора, что позволит правильно сформировать график строительства дороги. В том числе, предстоит решить задачи, находящиеся в ведении Минлесхоза и Минприроды области, - отметил Игорь Руденя.

Областное правительство обращает внимание на то, что ввод трассы позволит улучшить дорожно-транспортную ситуацию в Твери, повысит транспортную доступность достопримечательностей Верхневолжья как для самих жителей, так и для гостей региона.

Проектная документация Северного обхода сейчас проходит Госэкспертизу. Работы должны начаться в 2022 году.

Это будет четырехполосная дорога с развязками на Бежецк и Кимры, 28 искусственными сооружениями, мостом через Волгу длиной более 1 км, площадками отдыха, пунктами взимания платы и другими объектами.

Прогнозная интенсивность движения на участке - около 21 тыс. автомобилей в сутки.