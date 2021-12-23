В Твери продают гостиницу "Центральная" за 150 млн рублей

Объявление о продаже. Фото: avito.ru

На популярном сайте бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже известной тверской гостиницы - "Центральной" (что на улице Новоторжской в доме 1, напротив цирка). Гостиница является действующей. Продавец за здание гостиницы просит 150 млн рублей.

В собственности у продаваемой гостиницы находятся 1-й,3-й,4-й и 5-й этажи общей площадью 3050, 7 кв. м, сообщает собственник. Номерной фонд -108 комнат. Второй этаж выставлен на продажу Департаментом управления имуществом и земельными ресурсами Администрации Твери.

Гостиница "Центральная" открылась в 1964 году. Она очень удачно расположена - в историческом центре города, около цирка, Императорского дворца, городского сада, обелиска Победы.