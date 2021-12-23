Женщину осудили за долги по алиментам на детей в Тверской области

Женщину осудили за долги по алиментам
Фото: Степан КАМЕНЕВ
37-летняя жительница Кувшиново предстала перед судом за долги по алиментам на двоих детей.
Ранее нарушительнице было назначено административное наказание. Семь месяцев она не выплачивала алименты на содержание двух несовершеннолетних детей и задолжала 124 000 рублей. За повторное нарушение фигурантку привлекли к уголовной ответственности.
По ч. 1 статьи 157 УК РФ суд признал подсудимую виновной и назначил женщине восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.
Приговор не вступил в законную силу.