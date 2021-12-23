Силовые ведомства в Тверской области провели учения по задержанию сбежавших заключенных

Учения прошли на полигоне в Калининском районе Фото: УФСИН России по Тверской области

Сотрудники сводного отряда УФСИН России по Тверской области и отдела специального назначения "Рысь", а также Управления Росгвардии по Тверской области, УМВД России по Тверской области и ГУ МЧС России по Тверской области отработали совместные действия по поимке сбежавших заключенных.

По легенде учений двое осужденных сбежали из исправительной колонии, ранив при этом часового и завладев его оружием.

Практическая часть проходила на полигоне в Калининском районе. На месте учений развернули палаточный городок, в котором были созданы необходимые бытовые условия. "Сбежавших" заключенных окружили и задержали.

За участие в учениях начальник УФСИН России по Тверской области генерал-майор внутренней службы Александр Кузьмин вручил благодарственные письма представителям взаимодействующих силовых структур.